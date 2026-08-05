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鴻海、緯創 認購聚光

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
鴻海。聯合報系資料照
鴻海。聯合報系資料照

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台股經歷上周大幅波動之後，國內外法人對作情勢更加明確。不過，外資在大盤指數跌破4萬點當天到指數重返43,000點期間，大幅買超股將是接下來盤面波動時，最有可能持續加碼標的，外資逆勢加碼股也將是後市多頭的先鋒族群，相關認購權證可伺機布局。

台股上周出現劇震，法人的操作引起關注。觀察外資在7月29日大盤跌破4萬點、至7月30日指數強彈重返4萬3,000點期間的買超動向，獲外資逆勢加碼的個股，有望成為資金再次回流的首選。其中，鴻海（2317）、緯創（3231）等AI指標股仍是焦點。

目前ODM廠伺服器組裝已開始面臨部分零組件缺料問題，法人預估在關鍵零組件供應吃緊的情況下，業者仍將優先滿足AI伺服器需求，因此預期第3季AI伺服器出貨仍可維持高個位數季增，第4季則將成為全年營運高峰。

法人預期，雖然短期VR200 NVL72機櫃出貨仍受供應限制影響，但鴻海可望持續維持VR200主要供應商地位，並受惠AI伺服器需求長期成長趨勢。

除了機櫃組裝業務外，鴻海也持續提高零組件供應比重，擴大單機櫃產值，在AI伺服器市場規模持續擴張下，有助兼顧營收成長、獲利率提升及營運資金效率。後續市場將持續關注雲端服務供應商（CSP）資本支出及AI伺服器產品組合變化，以觀察AI基礎建設需求是否延續成長動能。

緯創方面，法人指出，隨新客戶加入，緯創2027年GB／VR AI伺服器機櫃出貨量可望由2026年的約1.8萬櫃，提升至2萬至2.5萬櫃以上，其中戴爾（Dell）仍為主要客戶，同時新興雲端服務業者及大型雲端服務供應商（CSP）新專案，也可望帶來進一步的出貨上修空間。

除AI機櫃業務持續成長外，法人也看好運算托盤（Compute Tray）、CPU機櫃及交換器等產品線需求同步升溫，相關營收貢獻將逐步提升，持續挹注緯創未來營運成長動能。

權證發行商建議，看好鴻海、緯創等外資逆勢加碼概念股後市的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數超過90天以上的商品靈活操作，藉以放大槓桿利潤。

緯創 鴻海 認購

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聯詠利多 押寶長天期

驅動IC大廠聯詠（3034）受惠OLED面板滲透率持續攀升，加上邊緣AI裝置如AI PC與AI智慧型手機升級需求帶動，整體營運展望顯著回溫。法人看好高階產品線布局效益顯現，自7月中旬以來，外資已連續加碼17個交易日，股價也站回500元大關。

勤誠 鎖定逾90天

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鈊象、華碩 權證四檔活跳跳

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