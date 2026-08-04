中東情勢再傳佳音 台指期夜盤上半場大漲逾500點

台指期夜盤4日開盤時，受美股電子盤反彈帶動，以43,453點、上漲109點開出後，受外資在期貨市場追空力道減緩中，一度上衝至43,677點、上漲333點，但隨後又翻黑下跌至43,233點、下跌111點，不過，隨美伊再次和談傳出進展，美股電子盤擴大漲勢下，帶動指數一路衝高，最高來到43,976點，截至晚間約9點，指數約在43,908點、上漲564點。

4日美股電子盤焦點，在於傳出伊朗和阿曼就荷莫茲海峽航行正在接近達成協議方階段，美國方面消息顯示，根據雙方商討的協定，進入波斯灣的船隻將從靠近伊朗海岸且由伊方控制的一條航道行駛，而駛出的船隻將取道一條靠近阿曼的航道，顯示中東緊張情勢可望降溫中，包括WTI、布蘭特等指標油價由漲轉跌，在晚間8點時，跌幅多約逾2%中，帶動美股電子盤漲勢，其中，道瓊上漲逾600點、那斯達克逾300點，也激勵台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,362元、上漲34元附近游走，電子期下跌1.86%，半導體期上漲2.34%，中型100期貨指數上漲1.28%。

市場專家建議，就技術面來說，4日台股回測10日線有守，雖遇月線反壓留上影線，但5日線上彎提供下檔支撐，日KD值持續向上，加上成交量也回升到20日均量之上，有利台股震盪整理後重新挑戰上方月線壓力。類股表現方面，電子權值股疲軟，資金溢出中小型類股，櫃買指數大漲超過3%，跌深的漲價概念股強彈。