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期貨商論壇／黃金期 震盪格局

經濟日報／ 記者周克威整理

黃金現貨近期呈現震盪，價格走勢反映市場對聯準會貨幣政策、中東地緣政治等變化，當前市場在多空因素交錯下，市場情緒轉趨觀望，黃金現貨預料將在每英兩4,000美元附近區間整理。

聯準會在7月決議後宣布維持利率不變，政策聲明與主席表態並未給出明確的前瞻指引，然近期公布的7月ISM非製造業PMI衝高到53.6，顯著優於市場預期，經濟活動擴張下，鷹派情緒持續上升。在利率預期會持續走高的背景下，持有無息資產的機會成本增加，對黃金形成上檔壓力。

儘管高利率環境與鷹派預期在短線壓制金價衝高，但在4,000美元附近展現極強下檔韌性。首先，美伊局勢持續動盪仍不斷促進市場的通膨焦慮與避險需求，逢低承接買盤踴躍；其次，全球央行持續增加黃金儲備，結構性買盤依然穩健為金價提供長線底氣。在避險資金與官方儲備需求的托底作用下，現貨金價支撐穩固，大幅限制回檔空間。

整體而言，黃金現貨短線多空拉鋸。投資人可持續關注聯準會官員發言與美國各項經濟數據，若後續顯示通膨數據降溫、勞動市場出現放緩，市場對升息疑慮緩解，金價就有機會衝破目前震盪格局。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

黃金 黃金現貨 聯準會

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