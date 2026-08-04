期貨商論壇／聯電期 前景向好

聯電（2303）為全球晶圓代工大廠，長期深耕成熟製程市場，並積極發展特殊製程與先進技術，近年隨AI、HPC及高速傳輸需求快速成長，持續強化產品組合與技術布局，並透過擴充產能及切入AI供應鏈，提升中長期競爭優勢。

展望第3季營運，公司預估晶圓出貨量將維持高個位數成長，產能利用率可望突破90%，毛利率提升至約35%，並將2026年資本支出由15億美元上調至20億美元。

營運動能方面，電源管理IC、感測器、MCU及22、28奈米製程需求維持強勁，8吋及12吋產能利用率同步提升，其中電源管理、射頻、嵌入式高壓等差異化特殊製程產品已占整體營收約50%，有助提升獲利能力。公司預估今年AI相關營收接近3億美元，未來三年可望突破10億美元。此外，聯電已切入英特爾EMIB先進封裝供應鏈，負責關鍵矽橋元件生產，隨EMIB應用持續擴大，相關訂單穩步增溫。公司同步推動新加坡P4廠擴充矽光子產能，以及台南P7、P8新廠建置，兼顧市場需求與資本紀律。

隨著AI需求持續擴大、成熟製程需求改善，以及先進封裝與矽光子布局逐步發酵，中長期營運成長動能值得持續關注。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）