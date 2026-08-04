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台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（4）日震盪，終場下跌25點收在43,360點，台指期則是開低走高，終場上漲138點至43,357點，逆價差3.66點。期貨商表示，指數守住43,000點關卡，短線有機會進一步挑戰月線以及季線反壓，然而在突破月線前，行情尚未明確翻多。

台股昨日早盤開低，指數一度跌破43,000點，顯示前波反彈後仍有短線獲利了結賣壓，不過，盤中隨著電子權值股回穩，加上記憶體、PCB及低軌衛星族群買盤升溫，帶動大盤由黑翻紅，盤中最高來到43,912點，單日高低震盪逾千點。終場指數收在43,360點，跌25點。

期貨市場方面，昨日台指期早盤一度上漲接近600點，不過賣壓再度出籠，收斂指數漲幅，終場指數以紅K棒留上影線作收；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,466口至2,954口，其中外資淨空單減少2,180口至87,858口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,932口至4,164口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為100餘口，買權賣權OI總量相當。周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在55,000點，賣權最大OI落在34,000點，8月第一周周三買權最大OI落在44,000點，賣權最大OI落在40,000點，外資台指期買權淨金額-0.57億元、賣權淨金額0.14億元。

整體來看，台股昨日在權值股休整下，展現強勁的承接力道，高低震盪逾千點，最終以小跌作收，伴隨成交量放大至逾1兆，顯現市場高檔換手積極、籌碼於43,000點上方進行健康消化。在量能溫和回升、且高價股與記憶體產業輪動的背景下，盤面結構維持穩健，後續可持續關注權值股止穩狀況與資金在熱門族群間的輪動續航力。

群益期貨認為，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守布局，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股波動率持續回落，目前各權值股輪漲表態跡象，短線拉回仍可以樂觀看待。

台指期 外資 逆價差

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