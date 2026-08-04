外資台指期淨空單8.78萬口 期貨專家：有套利空間

台股震盪下跌25點收在43360點，上檔面臨季線約44142點反壓，外資今天在台指期淨空單部位降至8.78萬口。由於外資近期在台指期淨空單維持高避險部位，期貨產業專家分析，因期現貨價差波動大、有趁機布局「套利」意味。

觀察台指期淨部位，三大法人今天淨空單減少2466口，降至2954口；其中，外資淨空單從3日的超過9萬口，減少2180口，降至8萬7858口。

期貨專家接受記者電訪指出，近期台股現貨市場和期貨市場價差變動幅度大，外資台指期淨空單維持高水位，除了避險外，部分也有「鎖單」操作，動態調整期現貨部位。

期貨專家表示，外資在台指期淨空單高水位，部分可能受到市場傳言修正人工智慧（AI）產業估值、以及對未來成長性看法趨於保守等變數影響，採取避險措施。

他分析指出，若越來越多散戶資金加碼主動ETF、進而墊高特定類股現貨股價，使得期現貨正價差持續擴大，也會提供外資布局台指期淨空單「套利」空間增加。