日圓、中東情勢多空夾擊 台指期上半場一度大跌近千點

台指期夜盤3日開盤時，在那斯達克電子盤漲勢收斂中，以43,003點、下跌213點開出後，受外資期貨淨空單再次攀高，一舉突破9萬口，來到90,038口歷史新高，後續動向不明，加上美日聯手干預日圓，市場疑慮再起下，指數一度跌幅收斂後，又再次下殺，最低來到42,249點、下跌970點，失守43K大關，截至晚間約21點，指數約在42,316點、下跌903點。

3日美股電子盤焦點，在於美國總統川普指出，美伊雙方將再次進行談判，但根據外電指出，3日下午伊朗外交部發言人巴加埃表示，伊美之間目前沒有會談，伊朗現階段會談的物件是阿曼，議題涉及荷莫茲海峽，截至晚間20點，WTI的9月期貨價格大跌約逾6.7%、並跌破80美元大關，在78~79美元間遊走，而布蘭特10月期貨價格則下跌逾5.7%，在83美元附近震盪；另外，就是美日兩國聯手干預日圓，日圓匯率兩日內從近40年低點急彈至157元附近，市場正在觀望是否引發另一場利差交易大舉平倉的風暴中，晚間20點過後，那斯達克電子盤一度由紅翻黑後又反彈，但道瓊電子盤則上漲逾600點，左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,300元、下跌67元附近遊走，電子期下跌2.96%，半導體期下跌1.94%，中型100期貨指數下跌1.78%。

市場專家建議，就技術面來說，3日台股延續31日強彈氣勢，走勢呈開低走高，盤中高點彈升至43,784點，日KD指標在低檔形成黃金交叉、MACD負值柱狀體也持續收斂，顯示短線跌深反彈走勢仍在延續；然而，大盤在短線急彈後已逐漸逼近月線與季線，尤其月線目前維持下彎走勢，形成上檔沉重的蓋頭反壓；值得注意的是，3日成交量能呈現量縮態勢，意味著反彈至月線附近，市場買盤追價意願不足，在量能未能有效放大前，預期不易一次性直接越過月線，短線盤勢恐將先轉為震盪整理，而後再伺機表態帶量上攻。