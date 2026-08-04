聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／原油期 提防波動

經濟日報／ 記者周克威整理

原油行情近日再度劇烈反轉。美國總統川普宣布取消對伊朗的大規模軍事打擊，並聲稱已與伊朗及周邊國家達成「協議框架」，消息導致市場緊張情緒急速降溫，昨（3）日西德州（WTI）原油期與布蘭特原油期大跌，使風險溢價出現快速修正。

然而回落基礎相對脆弱，市場難以判斷休兵究竟是實質降溫，還是川普的政治操作。只要美伊軍事對峙未正式解除，市場便難以完全抹去風險溢價，而倘若未來沒有實質衝突升級的新催化劑，油價同樣不易大漲，須謹慎看待美伊雙方的後續表態並時刻留意波動風險。

在這種消息面主導的市況下，無論是想參與能源行情，或希望進行避險操作的投資人，都可透過台灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」進行交易，該商品採新台幣計價、以現金交割、交易門檻親民，惟須留意期貨的槓桿特性，嚴格控制保證金水位。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

原油 伊朗 布蘭特原油

延伸閱讀

油價大跌！川普喊停二戰後最大空襲 稱美伊將於周一恢復談判

期貨商論壇／黃金期 謹慎操作

「8度結束伊朗戰爭」！川普被酸該拿和平獎 美伊協議全看伊朗下一步

本周開盤前 五件國際事不可不知

相關新聞

台指期 震盪保守格局

股期雙市昨（3）日走勢大相逕庭，加權指數終場收在43,386點，上漲266點，但台指期下跌497點，收在43,230點，逆價差156.41點。期貨商表示，目前指數守住43,000點關卡，短線有機會進一步挑戰月線以及季線反壓，在突破月線前，行情尚未明確翻多。

群聯、華通 押逾150天

台股昨（3）日延續跌深反彈走勢，連二日站穩10日線，盤面題材股各自發揮，群聯（8299）、華通（2313）強勢表態，後市仍有可為，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

聯發科、京元電 四檔夯

AI需求帶動半導體供應鏈成長動能，聯發科（2454）、京元電（2449）後市展望佳。法人看好，隨著AI晶片、ASIC及高速運算需求擴大，加上新產品陸續放量，兩家公司下半年營運可望穩健增溫，成為AI供應鏈的重要受惠族群。

全民權證／愛普 瞄準逾100天

記憶體IC及矽智財設計大廠愛普*（6531）獲利表現優於預期，在外資法人按讚的激勵下，昨（3）日股價開低走高，近午盤時即亮燈漲停鎖死，帶動技術指標KD低檔金叉向上，預示新一波多頭攻勢正在發起。

全民權證／緯穎 挑價內外15%

緯穎（6669）隨代理AI帶動通用伺服器出貨暢旺，加上美系大型雲端服務供應商（CSP）持續上修2026、2027年資本支出，下半年成長動能強勁，多家外資法人接連調高目標價。

全民權證／台達電 兩檔出色

台達電（2308）第2季營收與獲利同步刷新歷史新高。隨著AI相關產品出貨放量，法人預估下半年營收及獲利將優於上半年，其中400V HVDC可望於第3季進入量產階段，成為推升後續營運成長動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。