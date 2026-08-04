期貨商論壇／原油期 提防波動

原油行情近日再度劇烈反轉。美國總統川普宣布取消對伊朗的大規模軍事打擊，並聲稱已與伊朗及周邊國家達成「協議框架」，消息導致市場緊張情緒急速降溫，昨（3）日西德州（WTI）原油期與布蘭特原油期大跌，使風險溢價出現快速修正。

然而回落基礎相對脆弱，市場難以判斷休兵究竟是實質降溫，還是川普的政治操作。只要美伊軍事對峙未正式解除，市場便難以完全抹去風險溢價，而倘若未來沒有實質衝突升級的新催化劑，油價同樣不易大漲，須謹慎看待美伊雙方的後續表態並時刻留意波動風險。

在這種消息面主導的市況下，無論是想參與能源行情，或希望進行避險操作的投資人，都可透過台灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」進行交易，該商品採新台幣計價、以現金交割、交易門檻親民，惟須留意期貨的槓桿特性，嚴格控制保證金水位。（統一期貨提供）

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