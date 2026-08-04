期貨商論壇／匯率期 靈活布局

聯準會最新利率會議（FOMC）決議維持基準利率在3.5%~3.75%區間不變，但會後釋出的訊號明顯偏鷹，市場針對年底再度升息的預期隨之升溫。

美元方面，聯準會雖釋出偏鷹訊號，但市場短線先反映缺乏前瞻指引與政策不確定性，因此美元指數維持高檔震盪，後續重點將落在年底升息機率及通膨是否持續升溫。

日圓情勢則明顯不同，近日美日聯手干預匯市，透過買進日圓來抑制日圓過度貶值。代表日圓不僅有基本面支撐，現在更有政策性買盤的加入，短線升值動能大幅提高。整體來看，匯率市場已進入高波動與重新訂價階段。

在利率路徑不透明的時刻，投資人在參與現貨市場的同時可以密切關注台灣期貨交易所提供的相關匯率期貨商品，善用高流動性與雙向交易機制進行避險，為整體資產組合建立良好的風控。（永豐期貨提供）

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