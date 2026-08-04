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台指期 震盪保守格局

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（3）日走勢大相逕庭，加權指數終場收在43,386點，上漲266點，但台指期下跌497點，收在43,230點，逆價差156.41點。期貨商表示，目前指數守住43,000點關卡，短線有機會進一步挑戰月線以及季線反壓，在突破月線前，行情尚未明確翻多。

台股昨早盤開低，權王台積電（2330）拖累指數一度跌破43,000點，不過盤中隨著電子權值股與IC設計族群買盤回流，加上低檔承接力道增強，聯發科（2454）、日月光投控（3711）等個股轉強，帶動大盤由黑翻紅，盤中漲點一度擴大至逾600點。終場指數收在43,386點，上漲266點。

權王台積電熄火，拖累台指期昨日呈開低震盪格局，早盤一度短暫翻紅，不過賣壓再度出籠壓低指數，終場以十字黑K棒作收，台新期貨表示，短線仍有機會挑戰月線、季線反壓，在突破月線前，行情尚未明確翻多。

期貨市場方面，外資在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5,853口至5,420口，其中外資淨空單增加7,523口至90,038口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加11,494口至6,096口。

群益期貨（6024）表示，近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為一千餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態；整體來說，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守布局，整體籌碼面保守。技術面上，台股仍屬量縮整理格局，目前各均線逐漸靠攏糾結，短線仍以震盪保守看待。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在55,000點，賣權最大OI落在34,000點，8月第一周周三結算的買權最大OI落在46,500點，賣權最大OI落在40,000點，外資台指期買權淨金額-0.64億元、賣權淨金額0.29億元。

整體來看，大盤在經歷反彈後，昨日漲勢雖然收斂，但行情由無差別拉抬轉往題材導向良性輪動，在成交量未出現失控爆量、籌碼在高檔沉澱的背景下，盤面結構維持穩健，後續可以持續關注各熱門族群間的資金輪動流向與量能配合狀況。

台指期 格局 逆價差

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聯發科、京元電 四檔夯

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