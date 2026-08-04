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全民權證／緯穎 挑價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

緯穎（6669）隨代理AI帶動通用伺服器出貨暢旺，加上美系大型雲端服務供應商（CSP）持續上修2026、2027年資本支出，下半年成長動能強勁，多家外資法人接連調高目標價。

法人指出，AI伺服器是電子硬體供應鏈下半年主要成長來源，隨第3季AWS ASIC需求跳升，預估Trainium晶片出貨量將由去年160萬顆，進一步增加為2026、2027年的240萬、330至340萬顆，主流氣冷T3 PDS機櫃第3季量產，液冷T3 Max機櫃預計明年加速放量。

緯穎6月開始出貨T3 AI ASIC伺服器，法人推估將推升第3季營收季增約30%。權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的相關認購權證。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

緯穎 伺服器 法人

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群聯、華通 押逾150天

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聯發科、京元電 四檔夯

AI需求帶動半導體供應鏈成長動能，聯發科（2454）、京元電（2449）後市展望佳。法人看好，隨著AI晶片、ASIC及高速運算需求擴大，加上新產品陸續放量，兩家公司下半年營運可望穩健增溫，成為AI供應鏈的重要受惠族群。

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緯穎（6669）隨代理AI帶動通用伺服器出貨暢旺，加上美系大型雲端服務供應商（CSP）持續上修2026、2027年資本支出，下半年成長動能強勁，多家外資法人接連調高目標價。

全民權證／台達電 兩檔出色

台達電（2308）第2季營收與獲利同步刷新歷史新高。隨著AI相關產品出貨放量，法人預估下半年營收及獲利將優於上半年，其中400V HVDC可望於第3季進入量產階段，成為推升後續營運成長動能。

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