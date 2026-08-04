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全民權證／緯穎 挑價內外15%
緯穎（6669）隨代理AI帶動通用伺服器出貨暢旺，加上美系大型雲端服務供應商（CSP）持續上修2026、2027年資本支出，下半年成長動能強勁，多家外資法人接連調高目標價。
法人指出，AI伺服器是電子硬體供應鏈下半年主要成長來源，隨第3季AWS ASIC需求跳升，預估Trainium晶片出貨量將由去年160萬顆，進一步增加為2026、2027年的240萬、330至340萬顆，主流氣冷T3 PDS機櫃第3季量產，液冷T3 Max機櫃預計明年加速放量。
緯穎6月開始出貨T3 AI ASIC伺服器，法人推估將推升第3季營收季增約30%。權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的相關認購權證。（兆豐證券提供）
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