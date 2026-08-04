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全民權證／愛普 瞄準逾100天
記憶體IC及矽智財設計大廠愛普*（6531）獲利表現優於預期，在外資法人按讚的激勵下，昨（3）日股價開低走高，近午盤時即亮燈漲停鎖死，帶動技術指標KD低檔金叉向上，預示新一波多頭攻勢正在發起。
外資摩根士丹利證券（大摩）指出，愛普*6月淨利3.27億元，年增785%；單月每股稅後純益（EPS）2.01元，年增784%，表現優於預期，也占了大摩對愛普*第2季EPS預估值3.98元的51%。由於獲利表現優於預期，使大摩對愛普*的多重成長動能保持信心，因此維持「優於大盤」評等，目標價上看1,555元。看好愛普*的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日超過100天以上的相關認購權證進行布局。（中國信託證券提供）
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