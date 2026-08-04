全民權證／台達電 兩檔出色

台達電（2308）第2季營收與獲利同步刷新歷史新高。隨著AI相關產品出貨放量，法人預估下半年營收及獲利將優於上半年，其中400V HVDC可望於第3季進入量產階段，成為推升後續營運成長動能。

法人表示，台達電受惠AI電源供應器、液冷等產品將持續放量，預估下半年相關營收將持續擴增。其中，400V HVDC已於第3季開始逐步量產，800V HVDC今年仍以少量導入為主，預期2027年才會進入明顯的放量階段。隨著缺料問題改善及新產品規格底定，AI電源產品出貨動能可望持續提升。權證發行商建議，看好台達電的投資人，挑選價內外15%以內、剩餘天數90天以上的商品介入。（國泰證券提供）

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