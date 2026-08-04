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聯發科、京元電 四檔夯

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

AI需求帶動半導體供應鏈成長動能，聯發科（2454）、京元電（2449）後市展望佳。法人看好，隨著AI晶片、ASIC及高速運算需求擴大，加上新產品陸續放量，兩家公司下半年營運可望穩健增溫，成為AI供應鏈的重要受惠族群。

外資法人表示，聯發科營運重心已從傳統智慧型手機轉向AI ASIC，因此採分拆組合估值法（SOTP），分別給予AI ASIC 43倍與智慧型手機14倍本益比，將目標價由2,605元調升至4,250元。但考量當前股價已部分反映明年CoWoS利多，加上2028來自英特爾（Intel）EMIB的潛在成長空間仍有待觀察，故維持「中立」評等。

至於給予「中立」的原因，法人補充，還考量HBM記憶體採購仍存在不確定性，Google TPU自Zebrafish架構升級至Humufish架構後，平均售價已由4,000至5,000美元大幅提升至1.2萬至1.5萬美元，實際漲幅仍具變數，將成為影響2028年ASIC營收預估的關鍵因素。

京元電則受惠於GPU與ASIC測試需求升溫，獲利動能持續增強。法人分析，隨著GPU客戶對產品可靠度要求提高，預燒（Burn-in）測試需求明顯增加，並需銜接成品測試（FT），帶動整體測試時間拉長，雖後續可能隨良率提升而逐步調整，但短期貢獻仍相當明顯。看好聯發科、京元電等後市具操作空間的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過90天的認購權證。

聯發科 京元電 英特爾

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