群聯、華通 押逾150天

台股昨（3）日延續跌深反彈走勢，連二日站穩10日線，盤面題材股各自發揮，群聯（8299）、華通（2313）強勢表態，後市仍有可為，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

群聯第2季營收678.8億元，季增65.7%，年增279.4%，改寫單季歷史新高紀錄，主要受惠通用伺服器、AI伺服器及AI Networking等市場需求持續強勁，帶動PCIe SSD Boot Drive（開機碟）產品明顯成長。

法人分析，隨AI伺服器形成HBM、DDR5/MRDIMM、CXL memory、NVMe SSD的多層式記憶體架構，企業級SSD控制晶片、資料壓縮、快取管理與儲存卸載重要性同步提升，群聯持續往高效能eSSD及AI儲存最佳化推進，有機會成為CXL分層式記憶體架構下具延伸成長性的受惠者。

華通受到消費電子淡季及低軌衛星產品轉換影響，第2季營收199.9億元，季增2.2%，年增9.8%，成長較為平緩，1.6T光模組及資料中心維持強勁態勢，法人預估，第3季營收可望季增近20%，獲利同步水漲船高。

法人表示，華通主要低軌衛星客戶新一代V3衛星規格升級，預計將自2026年下半年進入新舊產品切換期，量產及發射時間可能落在第3季中後段至第4季，規格明顯提升將有助於相關印刷電路板用量、製程難度及單顆衛星產值增加，預估2026、2027年衛星業務占比各為21%、24%。

光模組方面，隨傳輸速率提升，亦對印刷電路板規格及產值具正面助益，華通將隨整體市場成長，並於第4季明顯放量。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。