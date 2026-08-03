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期交所調高南電期貨、小型南電期貨、合晶期貨保證金

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

臺灣期貨交易所4日調高南電期貨（LYF）、小型南電期貨（QSF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，調高合晶期貨（PLF）保證金為標的證券未經處置前所屬級距適用比例的2倍，並延長保證金調整期間至8月14日。

南電（8046）經證交所7月31日公布為處置有價證券，期交所依規定自8月4日一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於8月18日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

合晶（6182）最近30個營業日內經櫃買中心再次公布為處置有價證券，處置期間為8月3日至8月14日，期交所依規定自8月4日一般交易時段結束後起實施，於8月14日一般交易時段結束後恢復為標的證券未經處置前保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

南電 期交所 期貨

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