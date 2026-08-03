全民權證／世芯 瞄準逾60天

ASIC設計服務商世芯-KY（3661）6月合併營收35.72億元，月增84.6%，年增15.3％；推升第2季營收衝上76.39億，季增82.4％，較去年同期減少16.4％；上半年合併營收118.26億，年減39.7％。

法人認為，6月營收開始攀升，上半年最大營收貢獻來自ADAS客戶，後市預估未來晶片良率將隨量產數的增加而逐月提升，第3季將進入營收高原期，今年營收會高度集中於下半年，且未來營收將有相當好的延續性。此外，AWS在消費性電子處理器的設計也有望交由世芯-KY，成為除AI加速器以外的另一營收來源。權證券商建議，看好世芯-KY後市的投資人，可買進價外20%至價內15%、距離到期日60天以上認購權證，參與這波偏多行情。（永豐金證券提供）

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