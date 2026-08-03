全民權證／昇陽半 二檔放閃

昇陽半導體（8028）第2季營收14.2億元，稅前淨利3.5億元，稅後淨利3億元，每股純益（EPS）1.71元，毛利率約37.7%。展望第3季，市場預估單季營收16.5億元，季增16%，EPS為2元，季增20%，反映近期美元升值、自動化工廠使單位折舊成本下降，帶動財務槓桿持續放大。

市場預期昇陽半導體將持續擴充台中一廠產能，滿足並跟上大客戶腳步，台中二廠則預期後年開出，估後年擴產幅度介於25%-30%，考量A14預期將是衍生技術以及生命周期更長的技術節點，供需缺口可能持續緊張，帶動產能加速提升，後年毛利率進一步優化。權證券商建議，看好昇陽半導體後市的投資人，建議布局價內外10%內、距到期日逾100天商品。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）