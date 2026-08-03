全民權證／日月光 挑價外15%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

日月光投控（3711）上周五（7月31日）攻上漲停價555元。法人看好，日月光受惠資本支出指引上修及先進封裝展望優於預期，將2026至2027年預估每股盈餘分別上調13%、20%。反映獲利預估上修，將目標價調升至700元。

事實上，CPU需求遠優於預期，法人認為日月光先進封裝營收及資本支出展望同步上修，主要反映更為強勁CPU需求。由於台積電因CoWoS產能無法滿足客戶需求，預期輝達（NVIDIA）Vera、AMD大部分的Venice將採日月光的2.5D封裝，後市可期。

權證發行商建議，看好日月光後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價外15%以內、剩餘天數超過四個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

日月光 日月光投控 NVIDIA

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