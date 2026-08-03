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奇鋐、貿聯 押逾三個月

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

隨市場看好全年輝達GB出貨量有望上看6萬櫃，將帶動奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）等供應鏈營運前景，成為市場焦點。權證券商建議，看好二檔個股後市股價表現的投資人，可布局價內外5%內（含）、距到期超過三個月權證，參與後續走勢。

奇鋐因GPU水冷產品與ASIC氣冷產品出貨成長，伺服器與網通領域去年營收年成長181.1%，市場預估今年伺服器與網通領域營收年成長103%，營運成長動能來自於奇鋐為輝達GPU與CPU水冷板公板設計者，預估在Vera Rubin系列Group A水冷板供貨比重約30%，Group C區域於四大CSP供貨比重約五成。

加上取得四大CSP的ASIC水冷板訂單，將於今年下在半年陸續出貨，連同Rack Manifold產能開始陸續開出，預期於四大CSP的供貨比重將提升至三成以上。

市場預估奇鋐第3季整體營收為555.5億元，季增13%，今年每股獲利（EPS）有望大幅成長至94.8元。

貿聯-KY併購Interplex斥資9億美元，主要產品包括機殼、機櫃、Busbar、機構件、滑軌等，以Interplex可供應輝達單櫃產值來看，高於貿聯-KY二至三倍，營收獲利增長可期。

Interplex去年單月平均營收約10億元，以貿聯-KY6月營收84億元看，合併後貿聯單月營收上看100億元，Interplex營收全數為HPC，併購後貿聯-KY HPC營收占比將達60~70%甚至更高，長期成長動能可期。

貿聯 奇鋐 輝達

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