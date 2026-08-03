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帆宣、漢唐 四檔電力強

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股上周五（31日）展開報復性反彈，終場狂漲3,186點作收，改寫台股單日最大漲點紀錄。權證發行商指出，看好半導體供應鏈後市表現的投資人，可留意帆宣（6196）、漢唐（2404）等權證布局機會。

法人指出，看好廠務族群站在半導體超級循環風口浪尖，將受惠大廠上修資本支出，除訂單能見度直達2028年後，未來專案獲利率有望受惠緊俏供需穩健成長。

此外，就算未來產業趨勢轉變，只要專案已經發包，則相關建廠仍須如期完成，相較後續設備、材料出貨具備更高韌性，更遑論廠務也在客戶量產良率中占據一定地位，相關供應鏈未來營運看俏。

法人表示，在廠務市況供不應求、及台積電在大舉擴產階段綁定人力考量，預料帆宣未來受惠於台積電專案毛利率改善具延續性。此外，已正式斬獲AI資料中心大單挹注，除訂單量體將驅動整合系統部門營收較原先預期翻倍成長，其毛利率將優於過往部門毛利率區間，預估此部門毛利率表現將超越自動化供應系統。

漢唐為全球半導體廠務無塵室工程龍頭，法人認為，漢唐今年營運由美國、台灣先進製程與記憶體案共同推動，已簽約未認列的在手訂單金額達到1,939億元，再創歷史新高。隨著海外專案如美國亞利桑那州建廠工程順利推進、高階封測與記憶體建廠需求持續釋出，充沛的訂單能見度直達未來二至三年。

權證發行商建議，看好帆宣、漢唐後市股價表現的投資人，可買進價內外5%以內、距到期日100天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

帆宣 漢唐 電力

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