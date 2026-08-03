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致茂期 樂觀看待

經濟日報／ 記者周克威整理

量測儀器大廠致茂（2360）第2季營收連二季創單季新高，稅後純益52億元，季增32%，較去年同期大增161%，每股純益12.15元。

致茂今年上半年營運表現極為亮眼，連續兩季合併營收刷新單季歷史新高，主要受惠於兩大核心事業體的強勁推動。展望下半年，受惠AI、高速運算（HPC）及ASIC晶片引爆的系統級測試（SLT），加上光通訊與共同封裝光學（CPO）需求爆發，配合美系客戶針對2027年規格的強烈拉貨動能，半導體業務下半年營運表現將優於上半年。

技術面來看，小型致茂期貨自2月起多方動能持續增強，並於5月底創下歷史新高。其後因短線漲幅過大，市場獲利了結賣壓出籠，價格自6月起進入修正整理，一度跌破短中期均線。

近期於7月回測前低形成第二隻腳，並重新站回5日、10日以及20日均線，短線反彈動能回溫。後續若能突破頸線壓力並站穩季線，則有機會確認W底型態，延續反彈攻勢。

配合基本面方面，致茂受惠兩大核心事業同步爆發，上半年營運表現強勁，下半年受惠AI、HPC及ASIC晶片引爆的系統級測試（SLT），加上共同封裝光學（CPO）強勁需求，半導體業務營運將優於上半年，整體營運動能成長氣勢可望延續，因此建議投資人以樂觀格局看待致茂期貨後市發展。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

致茂 營收 半導體

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