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黃金期 謹慎操作

經濟日報／ 記者周克威整理

根據世界黃金協會最新報告指出，全球央行今年第1季購金量大幅下修至57公噸，創15年來新低，但第2季迅速反彈至289公噸，創同期新高，半年總需求年增2%，顯示官方需求雖較前兩年放緩但力道猶存；另一方面，機構資金因高利率環境縮手，黃金ETF第2季淨流出約45公噸，使黃金價格呈現多空交織格局。

中長期來看，黃金走勢仍存在多重變數。首先，美聯準會利率政策不確定性持續影響市場情緒。其次，地緣政治風險仍未消退，中東局勢與能源價格波動可能再度推升通膨預期，進而刺激避險需求。

技術面方面，目前黃金價格在4,100美元附近遇阻，短線支撐位落在4,000美元，若跌破恐測試3,950美元；若突破4,200美元，則有望挑戰4,468美元的百日均線。投資人除可透過國外黃金期貨參與市場外，亦可利用台灣期貨交易所上市黃金類商品進行操作。

特別提醒，自7月6日起，台灣期交所將調整黃金類商品契約規格。美元黃金期貨、臺幣黃金期貨以及黃金選擇權將縮小契約規模，此項調整後將有助於活絡商品交易，投資人可以更加靈活操作。

最後提醒投資人，期權交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理；並嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

黃金 台灣期貨交易所 央行

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