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台指期 未明確翻多

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股上周五（31日）報復性反彈，終場收在43,119點，大漲3,186點，改寫史上最大單日收盤漲點；台指期也勁揚3,392點、至43,678點，正價差為558.25點。期貨商表示，台指期重新收復短期均線以及回補空方缺口，成功化解破底危機，短線有機會進一步挑戰月線以及季線反壓，但在突破之前、行情尚未明確翻多。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨多單增加3,597口至433口，其中外資淨空單增加1,498口至82,515口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加8,259口至5,398口。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在55,000點，賣權最大OI落在34,000點，8月第一周周三結算的買權最大OI落在47,500點，賣權最大OI落在40,000點。

整體來說，上周五日大盤雖呈暴力式大漲，但總成交量卻萎縮，顯現高檔拋售賣壓大幅收斂、市場籌碼出現量縮強漲結構。在籌碼洗淨、且技術面短線急拉下，後續投資人可以持續關注成交量是否持續擴張，以及盤面結構能否持續穩定。

群益期貨表示，上周五自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距近2,000口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。目前外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守布局，整體籌碼面呈現保守。

台指期 未平倉 期貨

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