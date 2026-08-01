美股漲、台指期夜盤跌 下周一盤勢看凱基金、鴻海等個股表現

美股在1日凌晨收盤時，四大指數全面上漲，但台指期夜盤卻下跌逾千點，分析師表示，主要是31日台股日盤漲太多後，美股、台積電ADR等漲勢跟不上的修正，下周一盤勢將觀察三大法人在31日同步買超的凱基金（2883）、鴻海（2317）等個股表現。

美股道瓊、那斯達克、標普、費城半導體指數在今日凌晨收盤時，分別上漲276點、251點、52點、8點，漲幅分別為0.53%、1%、0.7%、0.07%，其中台積電ADR上漲0.23%，但台指期夜盤則是下跌1,077點、收在42,650點，台積電期夜盤則是下跌74元、收在2,361元。

分析師指出，以31日台積電亮燈漲停、上漲9.98%來看，台積電ADR在30日、31日分別上漲7.64%、0.23%，顯示台積電現貨的漲勢已超過ADR，同樣的狀況也顯示在大盤走勢上，因此1日夜盤的下跌，主要是反應31日漲勢過大，並無礙台股接下來的走勢。

台新投顧總經理黃文清、永豐投顧副總曾信凱表示，台股在下周一若能守穩在5日線41,665點、10日線42,834點時，並無礙後市中期反彈格局，而能否守住這兩道關卡，可以觀察外資、投信、自營商在31日行情大漲逾3,100點時，同步進場追買的個股表現，若是這些個股走穩，意味多頭仍有反撲空間。

根據統計，外資、投信、自營商在31日同步買超，且合計買超逾2萬張的個股，包括凱基金、鴻海、台新新光金（2887）、長榮航（2618）、華航（2610）、永豐金（2890）、元大金（2885）、台積電、臺企銀（2834）、緯創（3231）、仁寶（2324）、中信金（2891）等12檔。