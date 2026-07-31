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日盤大漲逾3100點激情過後 台指期夜盤上半場跌逾400點

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日盤激情過後 台指期夜盤上半場拉回逾400點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台指期夜盤31日開盤時，在美股電子盤維持漲勢，但在日盤大漲逾3,100點，獲利回吐賣壓出籠，以43,519點、下跌208點開出後，一路急殺，來到43,431點、下跌296點，在賣壓渲洩後，又快速反彈，最高來到43,873點、上漲146點，但在追價力道竭盡下，指數又快速拉回盤下，截至晚間約21點，指數再呈破底走勢，約在43,315點、下跌412點。

31日美股電子盤焦點，在於再次傳出伊朗襲擊科威特巴林美軍戰略目標，中東衝突持續升級下，WTI、布蘭特等指標油價全面反彈，分別為逾2.6%、2%中，黃金一度大跌逾百美元，美元、美國10年期公債殖利率反彈，原本受亞洲盤帶動上漲的AI巨頭股價漲勢普遍開始小幅收斂，在晚間20點30分過後，美光（Micron）、英特爾（Intel）、AMD分別上漲逾3%，財報亮眼的亞馬遜（Amazon）大漲10%、SK SK海力士（SK Hynix）上漲逾4.7%中，那斯達克電子盤漲點收斂為上漲200餘點、道瓊為上漲百餘點，也牽制台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,410元、下跌25元附近遊走，電子期下跌1.22%，半導體期則少見出現多空觀望而未有報價的狀況，中型100期貨指數下跌0.67%。

市場專家建議，就技術面來說，31日台股開高走高、收長紅K棒，29日、30日低檔放量力守半年線後，強彈上攻站回5、10日均線，日KD指標低檔交叉向上，成交金額快速萎縮，主要是多檔重要個股漲停鎖死所致，短線追漲、惜售意味濃厚，短多或有機會挑戰上檔20、60日均線反壓，目前約在44,000點附近，但經過周五量縮急漲後，下周挑戰壓力過程中，成交金額必須開始擴大，否則遇20、60日均線反壓，恐將有再陷整理的疑慮。

夜盤 台指期 美股

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