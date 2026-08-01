聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／0050 挑價內外10%

經濟日報／ 記者高瑜君整理

受惠微軟財報報喜，籌碼清洗乾淨，台股昨（31）日出現報復性反攻，加權指數勁揚3,186點寫下歷史最大漲點，多檔台股ETF，包括指標的元大台灣50（0050）開高走高亮燈漲停，收102.85元，重新回到百元價位。

法人指出，回顧歷次重大利空事件，市場短期雖出現恐慌賣壓，但在資金重新回流後，台股多由營運具韌性的大型權值股領軍上攻，而追蹤台灣50指數的元大台灣50展現絕不錯過大盤反彈優勢，前五大持股及權重依序為台積電60.13%、聯發科5.32%、台達電3.3%、鴻海3.13%、日月光投控1.87%。

權證券商建議，可買進價內外10%左右、距離到期日100天以上的認購權證。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

元大 台股 法人 0050元大台灣50

延伸閱讀

0050郭哲榮砸1億大賺千萬打臉酸民！罕見與台積電（2330）雙雙亮燈漲停

台股一度暴衝近3,000點！台積電觸2400元領攻 聯發科、日月光強鎖漲停

全民權證／鴻勁 瞄準逾120天

台股狂瀉逾2千點！0050失守百元吸引爆量搶買 投資人數衝破344萬新高

相關新聞

鴻勁、緯穎 押寶120天

隨著全球雲端服務巨頭（CSP）持續擴大AI伺服器建置與晶片升級，AI供應鏈長線營運成長動能充沛。其中，半導體測試設備大廠鴻勁（7769）、AI伺服器組裝大廠緯穎（6669）憑藉關鍵技術優勢，後市展望持續獲得法人關注。

華航、長榮航 四檔夯

華航（2610）、長榮航（2618）進入第3季傳統旺季，獲利也將跟著起飛，法人預估今年每股純益分別逾2.2元、4.6元，成為市場焦點。

全民權證／0050 挑價內外10%

受惠微軟財報報喜，籌碼清洗乾淨，台股昨（31）日出現報復性反攻，加權指數勁揚3,186點寫下歷史最大漲點，多檔台股ETF，包括指標的元大台灣50（0050）開高走高亮燈漲停，收102.85元，重新回到百元價位。

全民權證／威剛 選逾三個月

受惠AI伺服器與高效能運算需求擴增，記憶體產業景氣迎來強勁復甦，DRAM與NAND Flash報價持續維持穩健上行趨勢。全球記憶體模組大廠威剛（3260）憑藉優異的供應鏈管理能力與低價庫存優勢，於此波產業上升循環中占據有利地位，後市營運獲利表現備受市場矚目。

全民權證／大立光 兩檔放閃

市場看好大立光（3008）第3季營收可望季增40%、達191.4億元，主因美系客戶新機拉貨及高階鏡頭規格升級，預估毛利率季增至51%，EPS達54.6元。展望第4季，市場預期大立光營運達全年高峰，市場預估營收季增4%達198.2億元，營運動能持續向上。

最牛一輪／聯電有戲 台新5B雀躍

聯電（2303）今年在AI相關產品營收占比接近三成並可望持續走高。AI伺服器快速成長帶動電源管理IC、高速傳輸與連結元件的需求增加，相關產品採用成熟製程或特殊製程生產，聯電營運可期，股價昨（31）日收漲停價121元。看好聯電後市的投資人，可留意連結權證為聯電台新5B購02（067918），目前處價外15.1%，剩餘天數112天。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。