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全民權證／0050 挑價內外10%
受惠微軟財報報喜，籌碼清洗乾淨，台股昨（31）日出現報復性反攻，加權指數勁揚3,186點寫下歷史最大漲點，多檔台股ETF，包括指標的元大台灣50（0050）開高走高亮燈漲停，收102.85元，重新回到百元價位。
法人指出，回顧歷次重大利空事件，市場短期雖出現恐慌賣壓，但在資金重新回流後，台股多由營運具韌性的大型權值股領軍上攻，而追蹤台灣50指數的元大台灣50展現絕不錯過大盤反彈優勢，前五大持股及權重依序為台積電60.13%、聯發科5.32%、台達電3.3%、鴻海3.13%、日月光投控1.87%。
權證券商建議，可買進價內外10%左右、距離到期日100天以上的認購權證。（台新證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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