全民權證／0050 挑價內外10%

聯電（2303）今年在AI相關產品營收占比接近三成並可望持續走高。AI伺服器快速成長帶動電源管理IC、高速傳輸與連結元件的需求增加，相關產品採用成熟製程或特殊製程生產，聯電營運可期，股價昨（31）日收漲停價121元。看好聯電後市的投資人，可留意連結權證為聯電台新5B購02（067918），目前處價外15.1%，剩餘天數112天。

2026-08-01 00:06