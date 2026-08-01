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全民權證／威剛 選逾三個月
受惠AI伺服器與高效能運算需求擴增，記憶體產業景氣迎來強勁復甦，DRAM與NAND Flash報價持續維持穩健上行趨勢。全球記憶體模組大廠威剛（3260）憑藉優異的供應鏈管理能力與低價庫存優勢，於此波產業上升循環中占據有利地位，後市營運獲利表現備受市場矚目。
法人指出，目前記憶體整體供需結構良好，一線模組廠相較同業能取得更充裕且具成本優勢的貨源，後續長線成長動能充沛。反映在資本市場上，威剛近期股價表現有撐，交投隨著大盤回溫轉趨熱絡，吸引廣大市場資金高度關注。
權證發行商建議，可選擇剩餘天數90天以上、價內外15％內的相關權證。（元大證券提供）
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