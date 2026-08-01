全民權證／大立光 兩檔放閃

市場看好大立光（3008）第3季營收可望季增40%、達191.4億元，主因美系客戶新機拉貨及高階鏡頭規格升級，預估毛利率季增至51%，EPS達54.6元。展望第4季，市場預期大立光營運達全年高峰，市場預估營收季增4%達198.2億元，營運動能持續向上。

大立光CPO業務已進入客戶導入階段，目前取得一名量產導向客戶正式規格，預計7月送出FA樣品，配合第3季底完成自動化pilot line，最快可於2027年中開始認列營收。市場預估今、明年營收分別為681.7億元、707.9億元，分別年增11%、4%，預估EPS約194.9元及207.1元。權證券商建議利用價內外5%以內、有效天期90天以上的商品介入。（國泰證券提供）

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