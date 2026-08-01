華航、長榮航 四檔夯

華航（2610）、長榮航（2618）進入第3季傳統旺季，獲利也將跟著起飛，法人預估今年每股純益分別逾2.2元、4.6元，成為市場焦點。

權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

根據國際機構統計，2026年受到美伊戰爭影響，全球航空客運量將下滑，主因中東地區客運量呈現衰退所致。貨運方面則有望成長，將有利華航、長榮航營運。

華航第2季貨運受惠於AI相關需求持續暢旺，貨運量季增8%，加上反映燃油附加費的調漲，貨運單位收益季增33.2%；客運方面，因進入需求淡季，加上客運的燃油附加費無法及時轉嫁，客運量季減2.5%、客運價約持平。

考量燃油價格的上漲於第2季開始反應於營運成本，市場預估單季稅後純益16.3億元，年減73.8%，每股純益（EPS）為0.27元。

而第3季進入客運旺季，加上航空燃油成本壓力減緩，市場預估單季稅後純益39.3億元，EPS達0.64元，全年EPS為2.2元。

長榮航第2季航空業深受美伊戰爭影響，部分歐洲及中東航線停飛，卻也帶動國內歐美直航需求增加，加上東北亞旅遊熱度仍持續高檔，支撐旅客人數與載客率優於去年同期，雖美伊衝突推升航空燃油價格，航空公司也調漲客運燃油附加費，但考量遞延效應，市場推估第2季稅後純益24.4億元，EPS為0.45元。