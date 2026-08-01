鴻勁、緯穎 押寶120天

隨著全球雲端服務巨頭（CSP）持續擴大AI伺服器建置與晶片升級，AI供應鏈長線營運成長動能充沛。其中，半導體測試設備大廠鴻勁（7769）、AI伺服器組裝大廠緯穎（6669）憑藉關鍵技術優勢，後市展望持續獲得法人關注。

法人指出，高效能運算（HPC）與先進封裝技術的普及，推升了先進測試設備的技術門檻與單價需求。鴻勁作為全球晶片分選與溫控測試關鍵供應商，極具競爭優勢，為營運挹注強勁長線支撐；而緯穎受惠於CSP客戶AI伺服器專案陸續出貨與液冷散熱方案滲透率提升，整體營收與獲利成長能見度相當清晰。

隨著產業長線趨勢確立，兩家公司在資本市場上的表現亦十分吸睛，成為盤面資金回流後的聚焦重點，昨（31）日盤中雙雙亮燈漲停。

展望後市，隨著生成式AI應用迅速普及與大型語言模型持續升級，終端對算力與硬體效能的需求呈現爆發式成長，鴻勁、緯穎分別握有測試技術與伺服器架構的關鍵優勢，隨訂單能見度延伸，法人看好長線營運成長動能依然相當強勁。

權證發行商建議，可挑選剩餘天數120天以上、價外20%至價內10％的相關標的介入，此類權證與現貨價格的連動性較高，且時間價值折耗相對溫和，能在控管下行風險的前提下，精準捕捉個股未來的波段行情。