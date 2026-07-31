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縱橫期海競賽 成績揭曉

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

期交所舉辦2026年「縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」順利完賽，吸引全台53所大專院校、1,090位學生組隊參賽，以期交所「新一代虛擬交易所」平台模擬實戰，前三名依序由雲林科技大學財務金融系、清華大學電機資訊學院學士班、東吳大學財務工程與精算數學系奪得。

競賽自4月13日至7月1日止，共計56個交易日，參賽隊伍在多變的市場環境中，運用期貨與選擇權商品進行策略操作，展現課堂理論與市場實務結合的學習成果。

此次競賽激烈，最終成績正式揭曉，前三名分別由雲林科技大學財務金融系「一柱擎天是大哥」、清華大學電機資訊學院學士班「快樂寶貝」，以及東吳大學財務工程與精算數學系「給我擦皮鞋」奪得；第四至第15名優勝隊伍則涵蓋世新大學、長榮大學、高雄科技大學、中原大學、崑山科技大學、朝陽科技大學及銘傳大學的參賽隊伍。

多位參賽同學表示，透過虛擬交易所進行模擬交易，得以將課堂所學的期貨、選擇權、程式設計、資料分析及風險管理觀念，實際應用於市場情境，進一步理解期貨商品與槓桿交易特性，體會交易紀律、部位控管及賽後檢討對穩健交易的重要性。

為表揚優異隊伍與指導老師，期交所提供豐富獎金，競賽獎第一名可獲8萬元獎金，指導老師亦獲3萬元獎金，另設置多元獎項，如「程式交易獎」鼓勵學生運用程式交易工具，提升策略執行能力；「黃金類商品績效獎」則鼓勵學生認識黃金類商品與股價類商品走勢不同之特性，培養多元商品操作及跨市場風險控管能力。

期交所表示，「縱橫期海 Trade Like a Pro」競賽以教育推廣為核心，透過高品質的模擬交易平台，提供學生接近真實市場的演練環境，協助其熟悉期貨市場運作、商品特性及風險控管觀念。未來期交所將持續深耕校園期貨教育，優化模擬交易活動，協助青年學子累積金融市場實務經驗。

東吳大學 期交所 平台

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