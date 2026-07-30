台指期夜盤上半場摜破40K！多頭再狂拉千點衝高翻紅

台指期夜盤30日以40,035點開低，盤中走勢暫時震盪向上。截至晚間8點30分，台指期夜盤報40,888點、漲602點、漲幅1.4%。上半場空方率先攻擊，空頭賣壓摜至最低達39,866點，盤中一度衝高由黑翻紅、最高達40,950點，高低點震盪1,084點，暫守穩40,000大關，持續於40,800點附近震盪。

總經方面，貝萊德智庫主管Jean Boivin表示，本次聯準會會議並未釋出太多新訊息，維持利率不變早已在市場預期之內，政策聲明也僅進行些微文字調整。不過，他認為，此次會議大致印證了團隊在聯準會主席華許（Kevin Warsh）於6月首度主持決策會議後所提出的觀點。

Jean Boivin指出，當時市場普遍將Warsh的談話解讀為偏鷹派，但發言重點並非釋出明確的政策路徑，而是保留決策彈性。此次會議進一步強化此一看法，聯準會維持利率不變，幾乎未提供前瞻指引，而是強調未來政策方向將視後續公布的經濟數據及金融情勢變化而定，維持高度數據依賴的決策模式。

永豐期貨表示，目前台股仍處於去槓桿與籌碼重整階段，在國際市場波動未歇、電子權值股走勢分歧下，盤面結構尚未出現明確止跌訊號，短線出現V型反轉的機率不高，後續仍須觀察美股科技股能否止跌回穩，以帶動市場投資信心回升。

台新期貨補充，在AI泡沫疑慮未散、中東地緣政治風險升溫，以及聯準會維持偏鷹立場等多重利空影響下，台股反彈動能仍顯不足，市場信心修復仍需時間。不過，回顧歷史經驗，急跌後往往伴隨技術性反彈機會，目前台股已出現明顯超跌，隨著籌碼逐步沉澱、賣壓逐漸消化，一旦市場情緒回穩，仍有機會醞釀一波跌深反彈行情。

另外，指數目前雖暫時驚險守穩4萬點整數關卡，但上檔反壓仍重，技術面尚未形成明確止跌型態。在指數重新站回季線之前，整體盤勢仍偏空看待，短線操作宜審慎應對，留意市場籌碼沉澱與資金輪動情況。