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全民權證／聯發科 挑長天期
聯發科（2454）受惠Smart Edge營收強勁抵銷智慧手機需求疲弱，第2季營收及利潤率可望符合公司財測，法人推測，第3季營收季增中低個位數百分比，AI ASIC營收貢獻將集中於第4季。
法人指出，聯發科主要AI ASIC專案來自谷歌TPU v8x Zebrafish、TPU v9 Humufish，預期後續有機會取得v10 Icefish及SpaceX、Meta等新專案，業務能見度延續至2029年。
隨聯發科取得谷歌TPU更高市占、Humufish產品單價較前一代大幅增加、預估2028年出貨量達400萬顆，加上可能新增第二家ASIC客戶等貢獻，法人預估2028年AI ASIC營收占比將攀升至67%。
權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（兆豐證券提供）
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