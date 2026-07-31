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全民權證／聯發科 挑長天期

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

聯發科（2454）受惠Smart Edge營收強勁抵銷智慧手機需求疲弱，第2季營收及利潤率可望符合公司財測，法人推測，第3季營收季增中低個位數百分比，AI ASIC營收貢獻將集中於第4季。

法人指出，聯發科主要AI ASIC專案來自谷歌TPU v8x Zebrafish、TPU v9 Humufish，預期後續有機會取得v10 Icefish及SpaceX、Meta等新專案，業務能見度延續至2029年。

隨聯發科取得谷歌TPU更高市占、Humufish產品單價較前一代大幅增加、預估2028年出貨量達400萬顆，加上可能新增第二家ASIC客戶等貢獻，法人預估2028年AI ASIC營收占比將攀升至67%。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

聯發科 營收 谷歌

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