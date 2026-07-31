全民權證／聯發科 挑長天期

國際記憶體大廠財報雖交出亮眼成績單，但市場有更高的期待，導致股價不漲反跌，也拖累台灣記憶體族群的股價表現。在基本面仍看佳下，昨（30）日包括南亞科（2408）、威剛（3260）等一度翻紅，顯示仍有低接買盤。

2026-07-31 00:54