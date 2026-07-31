全民權證／鴻勁 瞄準逾120天

台股昨（30）日持續探底，不過鴻勁（7769）受惠外資按讚看好，激勵股價破底翻、逆勢亮燈漲停，漲停價5,620元，重新收復半年線失土。外資對其目標價7,800元來看，後市股價空間值得期待。

美銀證券指出，隨客戶朝向高階規格升級，鴻勁的測試分類機系統銷售額2026至2028年間的年複合成長率（CAGR）達48%，規格升級加上滿載的產能利用率，將推升2028年的毛利率達到60%水準。

美銀預估鴻勁2026至2028年每股純益（EPS）將達114.39元、180.02元、243.88元，獲利動能強勁，目標價看7,800元。權證發行商建議，看好鴻勁後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、距到期日120天以上的相關認購權證進行布局。（永豐金證券提供）

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