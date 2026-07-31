全民權證／台達電 兩檔聚光

台達電（2308）受惠AI伺服器電源管理解決方案訂單強勁，以及其他產品如自動化、液冷等進入旺季，法人預估第3季營收將呈現季增與年增，並帶動毛利率上揚。

法人分析，台達電第3季產品將反映新價格，另外800VDC／400VDC電源機櫃已具備量產能力，預計第4季可小量出貨。400VDC搭配900kW產線也進入準備階段，預計同樣將於第4季出貨，實際拉貨時程視客戶需求而定。維持有關Vera Rubin採用高壓直流（HVDC）10%滲透率的假設，法人維持對HVDC（包含400V與800V）將占台達電明年營收5%到10%的預估。

權證發行商表示，看好台達電的投資人，可挑選價內外5%以內，有效天期60天以上的權證靈活操作，參與行情。（中國信託證券提供）

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