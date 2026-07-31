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南亞科、威剛 權證挑逾四個月

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

國際記憶體大廠財報雖交出亮眼成績單，但市場有更高的期待，導致股價不漲反跌，也拖累台灣記憶體族群的股價表現。在基本面仍看佳下，昨（30）日包括南亞科（2408）、威剛（3260）等一度翻紅，顯示仍有低接買盤。

法人分析，南亞科第2季營收呈現季增、年增態勢，優於法人預期。主因乃受惠DRAM均價明顯上揚，同時南亞科所處利基型DRAM漲幅略高且存在補漲效應。展望下半年，市調機構預估第3季消費型DRAM均價仍有三到四成的季增空間，其他傳統DRAM漲幅約一成到兩成，第4季仍有漲價空間。

由於AI推論帶動硬體升級，AI發展重心正從訓練轉向推論落地，因此推升企業端SSD與DRAM的需求。法人表示，威剛積極啟動AI商機布局，除既有代工業務外，正式推出企業級自有品牌「TRUSTA」，強化在AI與高效運算領域的長線布局。 TRUSTA品牌首波聚焦高效能DRAM模組與企業級SSD產品，應用涵蓋AI訓練、推論、向量資料庫、高效運算、虛擬化平台與伺服器開機儲存等應用場景。預估第4季「TRUSTA」占營收比重約5%到10%。

法人分析，預測下半年NAND仍將供不應求，帶動價格上漲，因此威剛已在巴西建廠，預計下半年投產，服務中南美、美國、加拿大、墨西哥等客戶。不管是DRAM或NAND，價格趨勢仍將維持穩健上行。威剛為一線模組廠，能夠較同業取得更多貨源，獲利表現將優於二線模組廠。

權證發行商表示，投資人若看好南亞科與威剛後續表現，可以挑選價內外15%以內，120天期以上的權證介入，以小金搏大利。

南亞科 威剛 南亞

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