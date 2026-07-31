聯電、川湖 權證押價內外10%

台股昨（30）日延續震盪修正走勢，連五日收低，盤面題材股各自表態，聯電（2303）逆勢上漲、川湖（2059）表現相對抗震，後市仍有可為，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，聯電受惠晶圓出貨季增雙位數、產品單價成長低個位數、產能利用率增至85%，毛利率32.5%優於指引，加上業外收益貢獻，第2季每股稅後純益（EPS）3.3元，預估第3季產能季增約1.5%至132.5萬片，產能利用率提升至90%以上，毛利率成長至約35%。

聯電上修2026年資本支出至20億美元，董事會通過至2028年總計約50億美元可運用資金，除將用於擴建新加坡廠P4無塵室，以提供PIC產能外，並在台南P7、P8新建廠房，預期2028年下半年至2029年量產，屆時整體月產能將增加2至2.5萬片。

隨成熟製程需求改善，即使消費性電子需求仍然疲弱，但下游客戶庫存水位並未明顯升高，法人認為，聯電產能利用率提升及產品組合改善，加上新加坡廠及台南廠進行擴產計畫，整體營運開始復甦，目前評價不高。

川湖6月營收44.4億元，優於預期，主要拜GB300xAI及AWS T3伺服器拉貨動能強勁，法人上修第3季、第4季營收年增率分別達158%、135%。

隨VERA Rubin進入前期試產階段，下半年開始量產，加上美國德州新廠投產，添增川湖後續動能。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日100天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。