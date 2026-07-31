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期貨商論壇／道瓊期 當沖優選

經濟日報／ 記者崔馨方整理

美股近期受聯準會利率政策與高估值科技股修正影響，盤勢震盪加劇。期貨法人建議，可留意美國道瓊期貨（UDF）伺機操作。

聯準會FOMC會議決議維持聯邦基金利率在3.50%至3.75%不變，符合市場預期，但值得注意的是，本次出現九票支持維持利率不變、三票主張升息1碼，顯示聯準會內部對通膨風險的看法出現較大分歧。聯準會持續強調將根據通膨、就業與經濟數據決定後續政策，因此市場原先對降息的樂觀預期有所降溫。

對美股而言，利率維持高檔時間拉長，將使高本益比的科技股及AI族群面臨較大的估值壓力。近期美股盤勢也呈現高檔震盪，前期漲幅較大的科技股、半導體族群出現獲利了結，費城半導體指數更明顯走弱，市場資金開始從高估值科技股轉向金融、醫療等相對落後族群，反映目前市場並非全面轉空，而是進入類股輪動階段。

展望後市，除聯準會利率政策外，企業財報、通膨數據、10年期美債殖利率及AI相關企業的資本支出，都將是影響美股的重要因素。而投資人可觀察台灣期貨交易所發行的美國道瓊期貨，此商品與美國道瓊連動性高，可說是無縫接軌，加上市場量能充裕，以及流動性佳的特性，且跳動每點僅新台幣20元，是非常好參與道瓊指數的商品，因此建議以美國道瓊期貨為短線當沖投資考量。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

道瓊 當沖 聯準會

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