期貨商論壇／聯電期 伺機布局

聯電（2303）釋出對下半年營運樂觀展望、資本支出由原訂15億元上調至20億美元，並啟動新加坡P4廠區及台南新廠雙軌擴產計畫，提前布局下一波成長動能，投資人不妨留意聯電期（CCF）做相關操作。

法人預估聯電本季晶圓出貨量將較第2季成長高個位數百分比，產能利用率可望突破90%，毛利率維持30%中位數水準；強調目前40奈米及FinFET等製程需求依舊強勁，尚未看到AI需求放緩跡象。

法人表示，看好AI、邊緣運算等長期需求持續發酵，聯電宣布將2026年資本支出由原訂15億美元上調至20億美元，並啟動新加坡P4廠區及台南新廠雙軌擴產計畫，提前布局下一波成長動能。

聯電執行長王石稱第3季受惠電源管理IC、感測器及微控制器需求增溫，晶圓出貨量可望呈高個位數成長，其中8吋產品組合持續復甦，產能利用率明顯提升；12吋產能利用率維持健康水準；以美元計算的平均銷售單價（ASP）預期將維持穩定，聯電將持續維持價格與毛利率紀律，不會為追求市占率而犧牲獲利能力。AI需求不再侷限於運算晶片，同步帶動記憶體互連、電源管理IC等相關元件需求。

因應客戶需求持續增加，聯電董事會同步通過分階段擴產計畫，擴建新加坡P4廠區無塵室產能，並於台南科學園區啟動新晶圓廠外殼工程，雙軌並進擴充產能。（群益期貨提供）

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