台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（30）日同步走弱，現貨指數跌105點，收39,933點；台指期則跌58點至40,270點，正價差達336.7點。期貨分析師提醒，台指期近期可能維持震盪格局，需留意短線風險，嚴格設定停損以控管資金水位。

台指期昨日走勢震盪劇烈，早盤一度大漲近千點，但午盤過後賣壓再度湧現，終場漲幅幾乎全數回吐，收跌58點，日K線收帶長上影線的紅K棒。

此外，權值股表現呈現分化，晶圓代工大廠聯電（2303）昨日股價表現亮眼，大漲7.5元、漲幅7.3%，成為多頭支柱；台積電（2330）終場微幅收紅上漲5元，IC設計龍頭聯發科（2454）同步回穩。然而，AI伺服器指標廣達（2382）與被動元件龍頭國巨（2327）在短暫拉回後再度爆量跌停作收，嚴重打擊多頭氣勢。

籌碼部分，集中市場三大法人賣超508.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,327口至3,164口，其中外資淨空單減少1,768口至81,017口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,150口至2,861口。

根據永豐期貨研調，選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在55,000點，賣權最大OI落在34,000點 ; 8月W1買權最大OI落在47,500點，賣權最大OI落在40,000點。全月份未平倉量put／call ratio值由0.84下降至0.79。VIX指數上升2.17至44.31。外資台指期買權淨金額0.66億元；賣權淨金額0.82億元。

永豐期貨表示，目前台股正處於市場去槓桿與籌碼重組的關鍵期。在國際市場波動未平與電子權值走勢分化的背景下，盤面結構尚未出現明確的止跌訊號。短線直接V轉的可能性低，盤勢仍需靜待美股科技股止跌走穩。

台新期貨表示，目前指數驚險守住4萬點整數關卡，不過上檔反壓仍持續增強，技術面尚未出現明確止跌訊號。在指數重新站回季線之前，整體盤勢仍維持偏空格局。