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美伊短暫和平落幕…油價勁揚 台指期夜盤漲勢收斂

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
美股電子盤再次翻黑，壓抑台指期夜盤走勢中，截至晚間約21點，指數約在40,729點、上漲401點。記者曾吉松／攝影
美股電子盤再次翻黑，壓抑台指期夜盤走勢中，截至晚間約21點，指數約在40,729點、上漲401點。記者曾吉松／攝影

台指期夜盤29日開盤時，在美股電子盤一度由黑翻紅帶動下，以40,661點、上漲333點開出後，一路急攻，最高來到40,982點、上漲654點，但在再傳美伊短暫停火生變、國際油價快速反彈，加上市場觀望30日凌晨聯準會利率決議等重要關鍵，美股電子盤再次翻黑，壓抑台指期夜盤走勢中，截至晚間約21點，指數約在40,729點、上漲401點。

29日美股電子盤焦點，在於伊朗對中東地區美軍發動導彈攻擊，美國中央司令部確認導彈全部被攔截，雙方短暫的和平可能再次落下句點中，WTI原油大漲逾6%、布蘭特原油也反彈逾4%下，美元、美債殖利率反彈，美股電子盤在市場觀望30日凌晨2點聯準會將公布利率決議、2點30分主席華許召開記者會，同時，美股收盤後，包括微軟（Microsoft）、Meta、高通（Qualcomm）、ARM等科技巨擘將公布財報，整體市場陷入觀望中，道瓊電子盤下跌逾300點，那斯達克、標普則在平盤附近遊走，左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,244元、上漲28元附近遊走，電子期上漲1.08%，半導體期上漲1.25%，中型100期貨指數上漲1.17%。

市場專家建議，就技術面來說，29日台股在前一日以長黑K跌破前低41,967點，短線打底宣告失敗後，隨即再度出現崩跌走勢，盤中甚至一度跌破4萬點大關，最低下探至39,384 點，所幸最後力守半年線支撐，並留下655點長下影線；另外，市場恐慌賣壓在盤中進行激烈清洗，最後成交量放大至月均量水準，因此，29日所留下的這根長下影線顯示半年線附近應具實質支撐力道，有利短線進行跌深反彈，但大盤若要真正止跌，除成交量必須持續放大外，待反彈突破29日高點41,698點並站上5日均線，方能確認止跌反彈訊號浮現。

台指期 美伊 油價 夜盤 美股

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