全民權證／英業達 挑逾100天

英業達（2356）受惠伺服器占營收比重逐季增加，帶動營收成長，法人看好英業達持續擴充產能，加上股價位階較低，昨（29）日不畏大盤重挫，仍逆勢上漲2.5%，收在60.3元，表現亮眼。

法人表示，英業達今年資本支出主要用於擴充泰國及美國產能，預估明年伺服器比重將持續提高，主要來自美國廠出貨更多機櫃產品，以及ASIC及AMD MI450／455系列的出貨。筆電部分，AI PC滲透率預期將持續提升，不過在記憶體價格高漲下，預估明年筆電營收為低個位數成長，主要來自原料上漲帶動平均銷售單價（ASP）增加。權證發行商表示，看好英業達後續表現的投資人，可挑選價內外5%以內，有效天期100天以上的權證靈活操作。（凱基證券提供）

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