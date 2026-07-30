聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／英業達 挑逾100天
英業達（2356）受惠伺服器占營收比重逐季增加，帶動營收成長，法人看好英業達持續擴充產能，加上股價位階較低，昨（29）日不畏大盤重挫，仍逆勢上漲2.5%，收在60.3元，表現亮眼。
法人表示，英業達今年資本支出主要用於擴充泰國及美國產能，預估明年伺服器比重將持續提高，主要來自美國廠出貨更多機櫃產品，以及ASIC及AMD MI450／455系列的出貨。筆電部分，AI PC滲透率預期將持續提升，不過在記憶體價格高漲下，預估明年筆電營收為低個位數成長，主要來自原料上漲帶動平均銷售單價（ASP）增加。權證發行商表示，看好英業達後續表現的投資人，可挑選價內外5%以內，有效天期100天以上的權證靈活操作。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。