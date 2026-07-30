全民權證／漢唐 押價內外15%

漢唐（2404）受惠全球AI應用爆發，大客戶台積電等半導體巨頭在台美兩地加速推動先進製程與先進封裝建廠，帶動漢唐接單展現極為強勁動能；目前漢唐未認列的在手訂單規模高達千億元以上，營運能見度已清晰延伸至2028至2029年。

法人指出，漢唐隨著海外專案（如美國亞利桑那州二廠）相繼進入密集施工與營收認列高峰，且其在海外工程管理地位也持續提升，整體獲利結構獲得正面挹注。展望後市，受惠半導體建廠需求遠大於供給，漢唐今年營收與每股純益皆有機會再創高峰，中長期成長趨勢明確。

證券發行商建議，看好漢唐後市股價的投資人，可挑選價內外15％內、有效天期150天以上的認購權證介入，參與行情。（元大證券提供）

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