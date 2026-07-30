全民權證／台化 二檔有看頭

台化（1326）第2季營收年增18.5%、季增6.6%，公司自結每股純益（EPS）1.04 元，較去年同期由虧轉盈。

展望第3季營運，苯乙烯系的苯酚、丙酮、SM價格受下游市況不佳拖累，塑膠類進入需求淡季，但芳香烴廠集中歲修支撐利差空間，純苯受惠亞美套利價差，PX亦受益美國汽油調和需求旺季延續至9月，PTA在社會庫存去化下利差逐步修復，公司計劃三座芳香烴廠全量生產，寧波PTA-6廠產能滿載，估計第3季營收939.4億元，年增35%，營業利益率2.4%，加計南亞與南亞科現金股利收益，單季EPS為0.6元。權證券商建議，看好台化後市的投資人，建議利用價內外5%內、可操作天期100天以上商品介入。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）