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Fed決策／利率按兵不動 3名聯準銀總裁持異議 超乎預期

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勤誠、京元電 權證選長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周三個交易日跌逾3,600點，市場焦點將轉向基本面，其中，法人看好全年營運成長的勤誠（8210）、京元電子（2449）等AI股跌幅已大，權證券商建議，可利用相關認購權證，參與相關個股反彈走勢。

勤誠第2季營收季增10%、年增43.7%，優於市場預期，主要受惠於ASIC客戶平台轉換完成後，相關專案於6月恢復出貨，以及客戶HGX機殼急單挹注，考量產品組合持續朝高毛利AI產品優化，市場預期單季毛利率為31.5%，每股純益（EPS）上調至11元。

第3季隨AWS T3 PDS機櫃放量，將成為主要成長動能，同時，HGX及MGX平台需求持續優於預期，有助支撐AI機殼出貨動能，且AWS追加ASIC平台相關訂單，若後續拉貨力道延續，勤誠第3季營收及全年財務皆有上修空間。

雖隨著下半年Rack相關產品開始放量，AI產品占比提升及高ASP專案持續導入，市場看好勤誠今年EPS有望大幅成長至50.4元。

京元電子憑藉自製預燒爐（Burn-in）的優勢，在AI GPU成品測試市場具領導地位。隨著新一代Rubin晶片架構更複雜且功耗大增，其測試時間預計將較前一代Blackwell增加50%以上，帶動測試單價大幅提升。另隨著新款ASIC功耗提升，客戶預計將開始導入高單價Burn-in與系統級測試（SLT），這將使ASIC的最測試時間倍增，成為極具潛力的營收引擎，市場估京元電子今年EPS為9.8元。後續受惠於AI晶片測試內容增加及產能擴充，中長期成長趨勢未變。

看好勤誠、京元電子後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期90天以上的權證介入。

勤誠 京元電 權證

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