仁寶、緯穎 權證四檔有底氣

加權指數昨（29）日盤中跌破40,000點整數關卡，不過AI伺服器族群則扮演撐盤要角，包括仁寶（2324）逆勢上漲，緯穎（6669）尾盤也獲大單敲進，跌幅收斂，股價相對有撐，相關權證也受關注。

法人分析，仁寶稍早已展示基於輝達（NVIDIA）HGX Rubin NVL8平台所打造的AI伺服器解決方案，預估今年伺服器業務占營收比重將逐季提升，全年伺服器營收比重將達兩位數。在PC產品部分，營收力拚年增持平，非PC業務仍是主要成長動能。

非PC方面，伺服器仍是仁寶主要的成長動能，受惠AI應用與基礎建設需求強勁帶動，AI伺服器業務今年起可望呈現每年營收翻倍的高速成長，非PC營收占比也因此可達到四成左右，整體營收有望呈現雙位數年增。

緯穎同樣受惠伺服器出貨成長，除了一般伺服器今年出貨量年增可望超過兩成之外，在AWS Trainium3 部分，氣冷版本在第2季到第3季間開始量產，水冷版本有望在第4季開始出貨，且水冷版本的平均單價更高，預期下半年營收將呈逐季成長，也帶動緯穎的組裝市占率進一步提升。

法人表示，緯穎AMD Helios機櫃也預計在第4季出貨，進一步帶動明年營收成長。看好緯穎在ASIC伺服器組裝的市場優勢，長線成長動能明確，營運可期。

權證發行商表示，投資人若看好仁寶與緯穎後續表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期三個月以上的權證，透過靈活操作以小金搏大利。