期貨商論壇／台指期 保守看待

全球資本市場正經歷劇烈的去槓桿化過程，使記憶體族群股價遭遇顯著修正，更外溢至幾乎所有類股。更深層的因素來自投資人對聯準會政策不確定性的憂慮。一旦聯準會本月不升息，投資人幾乎認定9月會升息，資金緊張情緒隨之沸騰。

儘管未看到AI產業基本面轉弱，但投資人謹慎重評AI產業能否維持高成長動能，投資人被重新喚起對記憶體產業根深蒂固的周期性風險。作為AI伺服器關鍵供應鏈的韓國SK海力士與三星電子股價近期大跌，反映投資人對未來AI伺服器需求及美國科技巨頭資本支出的疑慮升溫。隨強勁的產品價格促使業者激進提高資本支出，新產能陸續開出極有可能在未來引發供過於求與價格崩盤的歷史重演，也加劇投資人對企業過度投資的擔憂。另一方面，傳中國企業已開始量產DUV光刻設備，未來可能進一步衝擊ASML等設備龍頭的長期競爭優勢，亦加劇投資人擔憂情緒。

台指期29日盤中以長黑重挫方式跌破40,000點重要支撐，短線市場情緒轉保守。後續觀察重點在於近期指數能否站穩40,000點附近關鍵位置，若成功站穩，才有機會形成破底翻格局。同時，外資期貨淨空單再度翻上8萬口，美股那斯達克指數能否守住重要均線支撐，也將影響外資態度是否重新轉偏多。（凱基期貨提供）

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