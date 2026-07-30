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Fed決策／利率按兵不動 3名聯準銀總裁持異議 超乎預期

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期貨商論壇／匯率期 避險利器

經濟日報／ 記者周克威整理

FOMC會議前，匯市交易主軸又回到聯準會是否還有升息空間這個焦點。美國6月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）雖低於市場預期，但官員對升息仍未鬆口，盤面很快又回到高利率可能停留更久的方向，美元也順勢強勢。

聯準會本周意外升息1碼的機率，已由一周前約一成多快速拉高至三成以上，9月再度升息的預期也同步升溫。即使本次未立即升息，只要會後聲明持續強調通膨風險，美元短線仍有機會維持偏強格局。除利率決策外，美國將於30日公布第2季經濟成長率及6月個人消費支出物價指數，近期油價回落使市場對通膨升溫的擔憂稍微降溫，但物價壓力反覆。若經濟成長及核心通膨高於預期，可能重新推升升息預期；反之，若數據顯示通膨降溫且經濟動能放緩，美元漲勢可能面臨獲利了結。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

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