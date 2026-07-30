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Fed決策／利率按兵不動 3名聯準銀總裁持異議 超乎預期

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台指期 上檔壓力加重

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。記者林澔一／攝影
台股示意圖。記者林澔一／攝影

台股昨（29）日持續開低走低再破底，終場收在40,039點，大跌1,564點；台指期跳水1,181點、至40,392點，正價差為352.82點。期貨商表示，目前台指期雖驚險守住40,000點整數大關，然上檔壓力逐步加重，在站回季線以前，整體空方架構不變。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加710口至5,491口，其中外資淨空單增加530口至82,785口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加2,991口至5,011口。

台新期貨認為，台指期昨日早盤短暫時間維持紅盤，賣壓隨即湧現，且一路殺到半年線才止跌，終場以黑K棒留下影線作收。目前指數驚險守住40,000點整數大關，然而再創波段新低點，上檔壓力逐步加重，尚未出現止跌訊號，因此在站回季線以前，整體空方架構不變。

從盤面來看，昨日權值股仍是主要壓盤來源，半導體、記憶體及被動元件族群也普遍承壓，多檔個股跌停，相較之下，資金轉向部分汽車、航空與貨櫃航運股避險，大盤雖在尾盤重新站回40,000點，但短線仍未出現明確止穩訊號，後續應觀察4萬點及昨日低點附近能否形成支撐。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在55,000點，賣權最大OI落在34,000點，8月第一周周三結算買權最大OI落在38,500點，賣權最大OI落在39,200點。

整體來說，大盤昨日維持洗盤型態，雖40,000點關卡失而復得，但高檔套牢賣壓仍需時間消化；現恰逢總經與科技關鍵周，美國聯準會即將公布最新利率決策，加上美股科技巨頭財報率續公布，市場觀望氣氛濃厚，投資人可以密切關注聯準會的利率途徑、以及美國科技巨頭的財報狀況，並嚴格控管資金水位與槓桿風險。

台股 台指期 壓力

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